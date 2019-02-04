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Yunusemre'de bir taziye evi de Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine

Anadolu’nun taziye geleneğini Manisa’da yaşatmaya devam eden Yunusemre Belediyesi, taziye evlerinin 7’ncisini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde tamamlamak üzere.

Anadolu'nun taziye geleneğini Manisa'da yaşatmaya devam eden Yunusemre Belediyesi, taziye evlerinin 7'ncisini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tamamlamak üzere. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği taziye ve kültür evinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi incelemelerde bulundu.


Yunusemre Belediyesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde tamamlanma aşamasına geldiği ve içerisinde pek çok donatının yer alacağı Kültür ve Taziye Evi'ni önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlanıyor. Projede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kültür ve taziye evlerinin en güzel örneklerinden birini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yaptıklarını kaydeden Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizde vatandaşlarımızın en büyük taleplerinden biri olan kültür ve taziye evi projemizi tamamlama aşamasına geldik. Kapsamlı bir proje. Çok kısa bir süre içerisinde de açılışını yapacağız.” ifadelerini kullandı.


Yaklaşık bin metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen proje içerisinde; taziye salonu, mescit, bayanlara yönelik kursların verileceği derslikler, çocuk oyun alanı ve oturma salonları bulunuyor.

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