Yunusemre'de çalışanları sevindiren sözleşme

2 yılı kapsayan sözleşme gereği belediye çalışanları yaklaşık yüzde 20 zam alacak.

Yunusemre Belediyesi, çalışanlarının haklarını gözetiyor. Yetkili sendika olan Hizmet-İş ile masaya oturan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışanları sevindirecek sözleşmeye imza attı. İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak her zaman çalışanların haklarını gözettiklerini belirterek, “Yunusemre yaklaşık 240 bin nüfusu ile Manisa'nın en büyük ilçesi. Vatandaşımızın güzel bir ilçede mutlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Tabi burada en büyük emek çalışanlarımızın. Bu anlamda onları da gözeterek güzel bir sözleşme yaptığımıza inanıyor; sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hizmet-İş Sendika Şube Başkanı Turan Karafil de işçi dostu belediye olan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Karafil; “Hizmet-İş olarak belediyede çalışan yaklaşık 800 üyemizin haklarını gözeterek, belediyemizle masaya oturduk. 2 ay süren görüşmelerin ardından her iki tarafı da memnun edecek bir sözleşme oluşturuldu. Başkanımıza hassasiyetinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı.

Yaklaşık 800 çalışanı yakından ilgilendiren sözleşmeyle maaşlara yüzde 20 oranında zam yapılırken; yıllık izin günleri yeniden düzenlendi. Yol ve yemek ücretlerinde de artış yapıldı. Evli olan çalışanların aylık aile yardımı ücreti, çocuğu okuyan çalışanların da yıllık öğrenim desteği arttırıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin makamında gerçekleştirilen törene Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, MAYEB AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Balcı, MAYEB AŞ Genel Müdürü Mustafa Gürler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Tunca, Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil, İşyeri Baş Temsilcisi Zehra Yavuz katıldı.