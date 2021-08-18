Yunusemre'de çocuklar 'akıl oyunları' ile hem eğlenip hem öğreniyor

Yunusemre Belediyesi Ayn-ı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde akıl oyunları kursu gören çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde çocuklara yönelik açtığı kurslar yoğun ilgi görüyor. Ayn-ı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin de katkılarıyla açılan akıl ve zeka oyunları kursunda çocuklar eğlenerek öğreniyor. Akıl oyunları ile çocukların zihinlerinin açıldığını belirten teknoloji ve tasarım öğretmeni Saadet Yazıcı Konuk kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Konuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hafta içi her gün 4 saat ders veriyoruz. Çocuklarımıza birçok akıl oyununu öğretiyoruz. Akıl oyunları çocukların eğlenerek öğrenmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Çocuklarımıza akıl oyunlarının alınmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Öğrencilerden Gönül Bağcı ise kursu çok sevdiğini belirterek, “Çok eğlenceli her gün bir oyun oynayıp onun turnuvasını yapıyoruz. Zamanımız çok güzel geçiyor. Yeni arkadaşlar tanımak benim için çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

Mustafa Eren de duygularını “Kendi gelişimimi hissediyorum. Artık daha iyi problem çözebiliyorum. Arkadaşlarımla daha iyi oyunlar oynuyoruz. Akıl oyunlarını herkese tavsiye ediyorum. Bu kursu açanlara çok teşekkür ediyorum. Böyle kursların devam etmesini istiyorum” sözleriyle anlattı.