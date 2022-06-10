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Yunusemre'de çocuklar için yaz kursları düzenlenecek

Yunusemre Belediyesi, yaz okulu projesiyle Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali’nde çocukların vakitlerini güzel değerlendirmesi amacıyla kurslar düzenliyor.

Yunusemre Belediyesi, yaz okulu projesiyle Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali'nde çocukların vakitlerini güzel değerlendirmesi amacıyla kurslar düzenliyor.


Yunusemre Belediyesi, çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli değerlendirmesi için kurslar düzenliyor. Belediye, yaz okulu projesiyle, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara Kuran-ı Kerim okuma, jimnastik, İngilizce, satranç ve akıl oyunları kursu verecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek kurslara başvurmak isteyen velilerin, Ayn-ı Ali Mahallesi 3302 Sokak No: 9/B adresindeki lokale şahsen gitmeleri veya 0236 231 10 85 numaralı telefonu arayarak bilgi sahibi olabilecekleri açıklandı.

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