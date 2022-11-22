Yunusemre'de çocuklar turnuvaya doydu

Yunusemre Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ara tatil döneminde, çocukları futbol turnuvalarıyla buluşturdu. Yunusemre Belediyespor, Manisaspor ve Manisa Yıldızspor kulüplerinin organizasyonuyla bir haftalık süreçte; U9, U10, U13, U15 futbol turnuvaları gerçekleştirildi. Geleceğin futbolcuları, Muradiye Futbol Sahası ve Ertuğrul Dilek Tesislerinde yapılan müsabakalarda büyük heyecan yaşadı ve futbolla dolu bir hafta geçirdi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş, düzenledikleri turnuvalarla çocukların gelişimlerine katkı sağlayıp maç tecrübelerini artırmak istediklerini söyledi.

Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını kaydeden Aytaş, "Altyapıda Manisaspor ve Manisa Yıldızspor ile iş birliği içerisinde olarak çocuklarımız için renkli ve keyifli turnuvalar düzenledik. Bu turnuvalarla çocuklarımızın tatil sürecinde bol bol maç deneyimi yaşamalarını, birbirleriyle kaynaşmalarını, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden gelişimlerini sağlamayı amaçladık. Kulübümüz ayrıca Manisa Yıldızspor tarafından düzenlenen U11-U12 turnuvalarına da katılım sağladı. U15 takımımız İzmir'de, U12 takımımız da Akhisar'da yapılan hazırlık turnuvalarına katıldı" diye konuştu.