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Yunusemre'de eğitim ve kurslara ara verildi

Yunusemre Belediyesi, Türkiye’de de tanılanan korona virüs dolayısıyla gündüz bakımevleri, çocuk kültür sanat merkezleri, gençlik eğitim merkezleri, hanım lokallerinde olmak üzere 24 dış birimde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren tatil kararı aldı.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye'de de tanılanan korona virüs dolayısıyla gündüz bakımevleri, çocuk kültür sanat merkezleri, gençlik eğitim merkezleri, hanım lokallerinde olmak üzere 24 dış birimde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren tatil kararı aldı.


Yunusemre Belediyesi dünya genelinde salgın riski olarak belirtilen yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı önlemlerini sıklaştırdı. İlçede tüm ortak kullanım alanı olan park, mesire alanları, çocuk oyun ve oturma grupları, spor aletleri ile çöp konteynerleri, öldürücü antiseptik özelliklere sahip malzemelerle düzenli dezenfekte edilirken; çalışmalar kapsamında 24 dış birimde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren eğitime ara verme, hizmeti durdurma kararı alındı.


Karara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bünyemizde hizmet veren gündüz bakımevleri ile çocuk kültür sanat merkezleri, gençlik eğitim merkezleri, hanım lokali ve meslek edindirme kursları, kültür ve taziye evleri olmak üzere 24 dış birimimiz 16 Mart Pazartesi gününden itibaren Cumhurbaşkanlığımızca yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilmiştir. İlçemizdeki 121 ibadethanenin dezenfektasyonu bugün itibari ile başlamıştır. Buralarda ve hizmet binamızda dezenfekte çalışmalarımızı 18 Mart Çarşamba gününe kadar tamamlayacağız. ”

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