Yunusemre'de el sanatları kursu başladı

Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda El Sanatları kursu başladı. Hafta içi her gün verilecek olan kursa kayıtların devam ettiği bildirildi.

Bünyesinde kurduğu hanımlar lokallerinde Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden uzman öğretmenler ile vatandaşlara kurslar veren Yunusemre Belediyesi, Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda El Sanatları kursuna başladı. Hafta içi her gün verilen kurslar ile örgü, amigurumi, iğne oyası, takı tasarımı, ahşap boyama eğitimi veriliyor. Kurslardan duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Kayıtların devam ettiği kursa katılmak isteyen vatandaşların Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan Tevfikiye Hanımlar Lokali'ne başvurmaları gerektiği açıklandı.