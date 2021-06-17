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Yunusemre'de erkek basketbol kursları başladı

Manisa’da 11 branşta alt ve üstyapıda sportif faaliyetlerine devam eden Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı erkek basketbol kurslarını başlattı.

Manisa'da 11 branşta alt ve üstyapıda sportif faaliyetlerine devam eden Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı erkek basketbol kurslarını başlattı.


Yunusemre Belediyespor Kulübü erkek basketbol altyapı takımı 2007-2013 doğumlu sporcular ile çalışmalarını Atatürk Olimpik Kompleksi Spor Salonu'nda yapıyor. Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü basketbol antrenörü Hakkı Altınbilek antrenörlüğünde haftanın 5 günü antrenman yapan sporcular, başarılı bir basketbolcu olmak için çalışıyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, "Tüm spor branşlarımız ile yarınlarımız olan gençliğimize hizmete devam ediyoruz. Buna bağlı olarak erkek basketbol altyapımızı oluşturmak için ilk adımı atmış olduk. İnşallah zamanla takım düzeyinde mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

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