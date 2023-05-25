Yunusemre'de evde muayene hizmeti devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşların yardımlarına koşuyor. Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde bulunan doktor, yardımcı sağlık personeli, hemşireler ve evde bakım hizmeti ekibi hastaların muayenesi başta olmak üzere ilaçlarının yazılması, tedavilerinin yapılması gibi ayaktan sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıklamasında, “Özellikle engelli, yalnız yaşayan, evden dışarı çıkamayan hastalara hizmet vermek amacıyla vatandaşlarımızdan evde hekim muayenesi gerektiren durumlarda onların yardımına koşuyoruz. Vatandaşlarımız pansuman, reçete yazımı, evde bakım durumlarında 444 8 211 nolu çağrı merkezinden bize ulaşabilir. Belediye olarak tüm birimlerimiz ile onların yardımına koşuyoruz” dedi.