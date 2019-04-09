Yunusemre'de fidan dağıtımları tamamlandı

Yuntdağı'nda kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla fidan dağıtımlarını tamamladı. Bölgedeki üreticilere 2019 yılı içerisinde 17 bin 500 fidan dağıtıldı.

Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Yunusemre Belediyesi, bölge genelinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi için fidan desteklerine bu yıl da devam etti. Yuntdağı Bölgesindeki 37 mahallede 150 üreticiye 10 bin zeytin fidanı, 24 mahallede ise 50 üreticiye 4 bin ceviz fidanı dağıtan Yunusemre Belediyesi, 12 mahallede 50 üreticiye 2 bin badem fidanı, 10 mahallede 30 üreticiye de bin 500 İncir fidanı desteği verdi.

Yuntdağı'nda arıcılık da gelişecek

Bölgede arıcılığı da geliştirmek için düğmeye basan Yunusemre Belediyesi, arıcılık eğitimleri vererek çiftçinin bilinçlenmesine de katkı sunuyor. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Yuntdağı'nda arıcılık eğitimleri düzenleyen Yunusemre Belediyesi, 16 üreticinin sertifika almasına imkan tanıdı. Bölgedeki 100 üreticiye de toplam 500 kovan desteği verildi.

"Kalkınma atağı sürecek"

Yunusemre Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya önemli destekler sunduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı'nda ürün çeşitliliğinin artırılması için belediye olarak desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Başkan Çerçi, “Yuntdağı'nı cazibe merkezi haline getirmek için belediyemizin kuruluşundan bu yana yoğun bir çalışma içerisine girdik. Aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları, çiftçilerimizin eğitimi ve alternatif ürün arayışlarımız sonuç vermeye başladı. Belediye olarak üreticimizin her zaman yanında olacağız” diye konuştu.