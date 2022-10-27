Yunusemre'de futbol altyapı antrenörleri toplandı

Yunusemre Belediyespor'da futbol altyapı antrenörleri ile istişare toplantısı yapıldı.

Yunusemre Belediyespor'da istişare toplantılarına futbol altyapı antrenörleri de eklendi. Daha önce ferdi branş ve hanım lokalleri antrenörleri ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Arif Alkan, bu kez de kulübün futbol altyapısında görev alan antrenörlerle istişare toplantısı yaptı. Yunus Emre Kültür Parkı'nda düzenlenen yemeğin ardından İrfan Meclisi'nde gerçekleşen toplantıya Kulüp Yöneticisi Halil Yurtseven, Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş, Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu ve futbol altyapı antrenörleri katıldı. Kulüp Başkanı Arif Alkan, toplantıda yaptığı konuşmada kuruldukları günden bu yana altyapıda iyi işlere imza attıklarını söyledi. Alkan, "Kulüp olarak futbol altyapısında yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. 8 yıldır her kategoride sporcu yetiştirmeye gayret eden anlayışla çalıştık, grup müsabakalarında şehrimizi temsil ederken, bireysel anlamda da iyi oyuncuları Manisa ve Türk futboluna kazandırdık. Bu çocukları eğiten, onlara hayatın her anında emek veren değerli antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Fedakarlıktan ve özveriden kaçınmayan kocaman bir aileyiz. Tek hedefimiz spor sevgisiyle büyüyen pırıl pırıl gençler yetiştirmek" dedi.

Konuşmasının devamında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Alkan, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, altyapımıza büyük önem vererek gençlerimizin her anlamda yanında oldu. Karaali'de iki adet futbol sahası, Muradiye'de bir adet çim saha ile bir adet sentetik sahayı şehrimize kazandırarak binlerce gencimizi futbolla buluşturmamıza öncülük etti. Sporun ve sporcunun maddi manevi destekçisi olan Başkanımıza müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.