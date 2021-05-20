Yunusemre'de Hanım Lokalleri eğitime başladı,

Yunusemre Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği meslek edindirme kursları, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim faaliyetlerine ara vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hanım lokallerinde yüz yüze eğitimler yeniden başladı. Meslek edindirme kurslarında koronavirüs tedbirleri sıkı sıkıya uygulanırken, hanımlar da eğitimlerine devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan hanım lokallerinde hanımlar hem sosyalleşiyor hem de yeni hobiler ediniyor. 2020 yılında zor bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanımlarımızın yeni uğraşlar edinmesine, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına önem veriyoruz. Kurduğumuz lokallerimizde yeni bir hobi edinmek, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen hanımlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Salgının seyrinin düşüşe geçmesi ve bakanlığımızın kararı ile koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyarak eğitimlerimize tekrar devam ediyoruz. Amacımız vatandaşımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşaması” diye konuştu.