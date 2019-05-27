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Yunusemre'de hayırseverlerin katkılarıyla çeşmeler yapılıyor

Yunusemre Belediyesi, hayırsever vatandaşların katkılarıyla ilçenin muhtelif noktalarına çeşme yapımına başladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşme yaptırmak isteyen hayırseverlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmasının yeterli olacağını söyledi.


Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yardımsever vatandaşların katkılarıyla ilçenin muhtelif noktalarına çeşme yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye ekiplerimiz hayırseverlerimizin katkılarıyla Muradiye 1 Mayıs Parkı, Ayn-ı Ali Mahallesi Vergi Dairesi yanı ve Laleli Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisinin bulunduğu parka çeşme kazandırdı. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.


Başkan Çerçi, çeşme yaptırmak isteyen hayırseverlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmasının yeterli olacağını dile getirdi.

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