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Yunusemre'de hedef 170 bin metrekare kilitli parke taşı

Bozulan ve ihtiyaç duyulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlayan Yunusemre Belediyesi, bu yıl 170 bin metrekarelik yol çalışmasını hedefliyor.


İlçede vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol yapım çalışmalarına başlayan Yunusemre Belediyesi, bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara kilitli parke taşı döşüyor. Bu yıl 170 bin metrekare kilitli parke taşı döşemeyi hedeflediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlçede parke taşı döşeme çalışmalarımıza başladık. Belirli bir program dahilinde bir yıl içerisinde 170 bin metrekarelik yol yapım çalışması hedefliyoruz. Yol yapım işi ve altyapı firmalarının kazdığı yerlerin tamiratı çalışmasına düzenli olarak devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğü ile belediyemiz arasında yapılan protokol kapsamında altyapı firmalarının bozduğu karo ve parkeler müdürlüğümüz tarafından yapılacak.”

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