Yunusemre'de hentbola rekor ilgi

Manisa'da sporun birçok dalında faaliyet gösteren Yunusemre Belediyespor'da hentbol altyapısı büyümeye devam ediyor. Mavi-beyazlılar, bu yıl yapılan okul taramalarında rekora ulaştı. İlk kez hentbol ile tanışan çocuklar, antrenörler Vedat Öcal, Volkan Adıgüzel ve Serkan Bağşık gözetiminde temel beceri antrenmanlarıyla geleceğe hazırlanıyor. Antrenmanı ziyaret eden Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, kısa sürede oluşturdukları altyapı ile Türk hentboluna yeni yetenekler kazandıracaklarını söyledi. Onater, "Okul taramalarımızdan 2011-2013 yaş grubunda 100'ü aşkın çocuğumuza hentbolu sevdiriyoruz. A takımımızla birlikte altyapımızda 150'ye yakın lisanslı-lisanssız hentbolcumuz var. Öncelikle çocuklarımızın topluma iyi bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Daha sonra seçmeler yaparak çocuklarımıza lisans çıkarıp onları altyapı elit yarışmacı takımımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Bu çalışma arzusuyla gelecekte hem A takımımıza hem de milli takımımıza yeni yetenekler kazandıracağız. Bizlere destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.