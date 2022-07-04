Yunusemre'de ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Yapılan çalışmalar vatandaşlardan takdir topluyor.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz ortamda yapması amacıyla hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, ibadethanelerde halı yıkama, toz alma, pencere temizliği ve benzeri çalışmaları titizlikle yürütüyor. Çalışma memnuniyet ile karşılanırken; İmam-ı Azam Camii Müezzini Mustafa Kayatepe, “Kurban Bayramı öncesinde daha temiz bir ortamda ibadet yapmamızı sağladıkları için cami cemaatimiz adına Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.