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Yunusemre'de judo kursu başlıyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla 2009-2013 doğumlu sporculara yönelik yaz judo kursu düzenlenecek.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2009-2013 doğumlu sporculara yönelik yaz judo kursu düzenlenecek.


Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kurslarında kayıt çalışmalasrına başladı. 2009-2013 doğumlu sporculara yönelik yaz judo kursu düzenleyecek olan Yunusemre Belediyespor, kayıtları almaya başladı. Veliler, nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesinde bulunan stanta veya Yunusemre Belediyespor Kulübü Odasına başvurarak kayıt yaptırabilecek. Kurs hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin 4446269 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilecek.


17 Haziran Pazartesi günü başlayacak kursların hafta içi pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 10.00-12.00 saatleri arasında 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Yener Kahya Spor Salonunda düzenleneceği açıklandı.

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