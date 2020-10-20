İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre'de judoda kuşak sınavı heyecanı

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları Yener Kahyalar Spor Salonu’nda kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları Yener Kahyalar Spor Salonu'nda kuşak sınavı heyecanı yaşadı.


Yener Kahyalar Spor Salonu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcularına yönelik kuşak sınavı düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı sınavda korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm önlemler alındı. Judo antrenörleri Ali Atmaca ve Orhan Akdemir'in görev aldığı sınavda sporcular bir üst kuşağa geçmek için ter döktü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.