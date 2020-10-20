Yunusemre'de judoda kuşak sınavı heyecanı

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları Yener Kahyalar Spor Salonu'nda kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Yener Kahyalar Spor Salonu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcularına yönelik kuşak sınavı düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı sınavda korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm önlemler alındı. Judo antrenörleri Ali Atmaca ve Orhan Akdemir'in görev aldığı sınavda sporcular bir üst kuşağa geçmek için ter döktü.