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Yunusemre'de kahvehaneler dezenfekte ediliyor

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışmasını aralıksız sürdürüyor.


Yunusemre Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dezenfekte çalışmalarına kahvehane ve çay ocakları ile devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan dezenfektenin belli bir program dahilinde devam edeceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşları yeni normalleşme düzeni konusunda uyardı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarını yenileyen Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmete başlayan kahvehaneler ve çay ocaklarını dezenfekte ediyoruz. Korona virüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü bir sosyal hayatı benimseyeceğiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız” dedi.

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