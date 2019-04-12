Yunusemre'de kaymakamlık ve belediye uyum içinde

Mehmet Çerçi, meclis üyeleriyle birlikte İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'yu ziyaret etti.

Mazbatasını alarak görevine başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ikinci resmi ziyaretini Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'ya yaptı. Başkan Çerçi'ye ziyarette Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Yoğun bir seçim maratonunu geride bıraktıklarını belirten Başkan Dr. Mehmet Çerçi, burada yaptığı konuşmada, “Yerel seçimlerin tamamlanması ile mazbatamızı alarak görevimize başladık. İnşallah yeni dönemde de Türkiye'ye örnek projeler yapmayı sürdüreceğiz. Hem şehrimizin geleceğini tasarlayacağız, hem de vatandaşımızın hayatına dokunan çalışmalara imza atacağız halkımıza destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise şunları söyledi: “Güzel bir seçim süreci geride kaldı. Şimdiye kadar Sayın Çerçi ile uyumlu bir şekilde çalıştık. Yunusemre Belediyemiz kuruluşundan bu yana vatandaşlarımız istekleri doğrultusunda pek çok önemli projelere imza attı. Kendilerini kutluyorum. İnşallah yeni dönemde de aynı uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”