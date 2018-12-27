Yunusemre'de kentsel dönüşüm başlıyor

Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde uygulanacak projede bakanlık onaylarının alındığını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Ocak ayında ihalemizi yapmayı, Mart ayında da ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kentin merkezini oluşturmak, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için 4 yıldır hummalı bir çalışma yürüten Yunusemre Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinde uygulama aşamasına geçiyor. Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde toplam 80 hektar alan üzerinde uygulanacak projede büyük mesafe kaydedilirken; Mutlu ve Lalapaşa'da projelerin onayları alındı. 10 hektarlık alan üzerinde uygulanacak proje için Ocak ayında ihaleye çıkmayı öngördüklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yerel seçimler öncesi ilk kazmayı vurmayı planladıklarını söyledi. Hafta başında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiklerini, Bakanın bu konuyu önemsediğini belirten Başkan Çerçi, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kentsel dönüşüm hamlemizi başlatıyoruz. Projeydi, müşavirlikti, plandı derken 4 yıldır hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarda büyük mesafe kaydettik. Hafta başında bakanımızı ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirdik. Mutlu ve Lalapaşa Mahalleleri için planlarımız onaylandı, gerekli izinler alındı. Planlarımız askıya çıktı, mimari tasarımlar bitti, 18 uygulaması tamamlandı. Etap etap ilerleyeceğiz. Bölgemizde hak sahiplerimizle görüşmelerimiz başladı. Görüşmeler çok güzel geçiyor. Projemizin maketleri hazır. Hak sahiplerimiz Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelerek görebilirler. İnşallah Mutlu ve Lalapaşa mahalleleri için ocak ayında ihaleye çıkmayı hedefliyoruz. Bu tarih ötelenebilir. Amacımız bu süreci kısaltmak. Çok güzel bir şehircilik örneği olacak. Vatandaşımızın güzel, konforlu konutlarda oturması için çalışıyoruz. Yerel seçim öncesi ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz. Modern bir kent kurmak gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından birisi. Bunu başarmak, en azından bunun altyapısını oluşturmak istiyoruz” dedi.

Bu projenin bir devlet projesi olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi, hak sahiplerinden bu konuda çıkarılmak istenen spekülasyonlara kulak asmamasını istedi. Başkan Çerçi, "Bu bir devlet projesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun uygulayıcısıdır. Bu projeler belediye eliyle yürütülür. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Belediye el değiştirse dahi proje devam eder. Vatandaşımızın içi rahat olsun” diye konuştu.