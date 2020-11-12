Yunusemre'de kitap ve oyuncak kampanyası

Yunusemre Kent Konseyi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda düzenlediği kitap ve oyuncak kampanyası ile ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin yanında oluyor. Kampanya kapsamında ilçede bulunan okullardan toplanacak kitap ve oyuncaklar ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda Yunusemre Kent Konseyi ilçe genelinde kitap ve oyuncak seferberliğini ilçedeki özel bir okuldan başlattı. Kampanya kapsamında merkezi okullarda kitap ve oyuncak kumbaraları yerleştirilecek. Yapılacak çalışma kapsamında toplanacak hikaye kitabı, test kitapları, romanlar ve çeşitli kitaplar ile kullanılmış oyuncaklar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Kolejde gerçekleştirilen programda kumbaraları konulan yerlere kitaplar ve oyuncaklar bırakıldı. Programa Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Füsun Kumbaracı, Çocuk Meclisi Başkanı Hülya Şen ve Yürütme Kurulu üyeleri, okulun koordinatörü Harun Çevik, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Projenin kendileri için önemli olduğunu belirten Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, kampanyanın yıl boyunca devam edeceğini söyledi. Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kampanya kapsamında merkezi okullarımızda hafta hafta bu etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Okunmuş kitap, şiir kitabı, roman, hikaye kitabı, çözülmemiş test kitabı veya kullanılmış oyuncak olmak üzere bunları alarak düzenleyip ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştırmak üzere bir kampanya başlattık. Kampanya yıl boyu devam edecek. Kampanyamız ile hem kaynakların israfını önleyeceğiz, hem de çocuklar arasında bir iyilik köprüsü oluşturacağız. Bu kampanyaya tüm Manisalı ve Yunusemreli hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.

Kampanyaya katılan özel okulun koordinatörü Harun Çevik de anlamlı bir çalışmaya destek vermekten mutluluk duyduklarını aktararak şunları söyledi: “Okul olarak bütün güzel işlerde olduğu gibi birlikte hareket ettiğimizde daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünerek bütün öğrencilerimizle bütün öğretmenlerimizle ve hep birlikte elimizden gelen katkıyı sunacağız. Projeyi buradan başlattıkları için başkanımıza da teşekkür ediyorum.”

Kampanyaya destek olan öğrencilerden Saithan Polat ise bütün arkadaşlarını bu kampanyaya katılmaya davet etti.