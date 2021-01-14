Yunusemre'de kitap ve oyuncak kampanyasına devan ediliyor

Yunusemre Kent Konseyi'nin ilçe genelinde başlattığı kitap ve oyuncak seferberliği devam ediyor. Merkezde bulunan okullardan toplanan hikaye kitapları, test kitapları, romanlar ve çeşitli kitaplar ile kullanılmış oyuncaklar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Bu kapsamda toplanan kitaplar ve oyuncaklar Maldan Mahallesi öğrencilerine ulaştırılmak üzere düzenlenen program ile Okul Müdürü'ne teslim edildi.

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yunusemre Kent Konseyi olarak kampanya başlattık. Merkezi okullarda ihtiyaç fazlası kullanılabilir her türlü kitabı ve oyuncağı kumbaralar aracılığıyla toplayıp biriktirmeye karar verdik. Şu anda da topladığımız kitapları Yuntdağı bölgesinde bulunan Maldan İlkokulu'na teslim ediyoruz. Ben bu vesile ile herkesi böyle güzel bir projeye katkıda bulunmaya davet ediyorum. Kitap bağışlamak isteyenler Yenimahalle'de bulunan Yunusemre Kent Konseyi'ne ya da muhtarlıklar vasıtası ile bağış yapabilirler” dedi.

Maldan İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Gizem Kaya, “Kent Konseyi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel projenin parçası olduğumuz için çok mutluyum. Burada bulunan güzel kitaplardan öğrencilerimiz faydalanacaklar. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Programa Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Maldan İlkokulu Okul Müdürü Gizem Kaya, Yunusemre Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Hülya Şen ve Yunusemre Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Bilir katıldı.