Yunusemre'de konteynerler temizleniyor

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bünyesinde bulunan iki adet buharlı yıkama aracı ile yeraltı ve yer üstü konteynerleri temizliyor. Sıcak havada kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek adına çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan konteynerleri de yenileriyle değiştiriyor. Temiz bir Yunusemre anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ekiplerimiz, bünyemizde bulunan buharlı yıkama araçlarıyla yaz aylarında çöp konteynerlerini basınçlı su ile dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlemesi ile kötü koku, haşere ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Ekiplerimiz, ilçemizde temizleme ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek.”