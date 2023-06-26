Yunusemre'de kurban hazırlıkları tamamlandı

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde kurban kesim yerleri belli olurken, kesim yerlerinde vatandaşların poşet, askı, su ihtiyacı karşılanacak. Vatandaşlara çay, simit dağıtılacak. Kesim yerlerinde görevli belediye sağlık ekipleri kaza durumlarında acil müdahale edecek.

İlçede vatandaşların Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmesi için çalışan Yunusemre Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre'de vatandaşlar, kurbanlarını Laleli pazaryeri, İtfaiye bahçesi, Karaköy pazaryeri, Horozköy pazaryeri ve Muradiye pazaryerinde kesebilecek. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan kişilere kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların poşet, askı ve su ihtiyacını karşılarken çay ve simit ikram edecek.

Belediye sağlık ekipleri kesim yerlerinde olacak

Yunusemre Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yerleri olan Laleli pazaryeri, İtfaiye bahçesi, Karaköy pazaryeri, Horozköy pazaryeri ve Muradiye pazaryerinde oluşturulan sağlık noktasında hazır bulunacak. Kurban kesimi sırasında oluşan kazalara anında müdahale edilecek.