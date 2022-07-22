Yunusemre'de meyve bahçeleri ürün veriyor

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla başlattığı organik meyve bahçeleri meyvelerini veriyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticisinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağıköseler Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda kurduğu meyve bahçesi ile bölgede meyveciliğe de öncülük ediyor. Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı çalışma ile bahçede bulunan meyveler vatandaşlar tarafından örnek alınıyor. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, üreticilere olan desteğin her geçen gün arttığını belirterek, “Kırsal anlamda her daim üreticilerimizi destekliyoruz. Meyve bahçemizden ekiplerimizin özverili çalışmaları ile verim almaya başladık. Bu bahçeler ile hem örnek oluyor hem de alınacak aşı örnekleriyle bütün civardaki meyve ağaçlarının aşılanması ve meyveciliğin geliştirilmesi sağlanıyor” dedi.

Yuntdağıköseler Mahallesi sakinlerinden üretici Mehmet Aslı ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti, “Yuntdağıköseler Mahallesinde bulunan örnek kapama bahçe çalışmasından dolayı çok mutluyuz. Gerek meyveler gerekse Antep fıstığını burada örnek alıyoruz. Aldığımız örnek kalem ile kendimiz de meyve yetiştiriyoruz. Bu bahçenin kurulmasından dolayı Yunusemre Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.