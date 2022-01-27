Yunusemre'de minikler çocuk şenliği ile coşacak

2-3 Şubat tarihinde Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda düzenlenecek etkinlikte çocuklar tatilin tadını çıkaracak.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini keyifli bir şekilde geçirmesi için etkinlikler gerçekleştiriyor. 2 - 3 Şubat tarihlerinde Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda başlayacak olan etkinlikler kapsamında TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan çocuklar tarafından Kaligrafi, Jimnastik, Çocuk Konseri, Halk Oyunları gösterisi hazırlanırken, Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu da küçük izleyicisiyle buluşacak. Manisa Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile ödüllü satranç turnuvası gerçekleştirilecek. Şenlikte şişme oyun parkuru kurularak çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtılacak. Yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen tüm çocukları şenliğe davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Evlatlarımıza yönelik etkinliklerimizi arttırıyoruz. 2- 3 Şubat'ta Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak olan birbirinden güzel gösterilerimize değerli çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz” dedi.