Yunusemre'de minikler kütüphane ile tanıştı

Sosyal belediyecilik faaliyetleri ilçede yaşayan vatandaşlarının yanında olmayı önceleyen Yunusemre Belediyesi, 28 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftasında minikleri unutmadı. Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki çocukları kütüphane ile buluşturdu. Etkinliğe Yunusemre Belediyesi Barbaros Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Güzelyurt Çocuk ve Kültür Sanat Merkezinden yaklaşık yüz öğrenci katıldı. İlk kez kütüphane gören miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Amaçlarının okuyan nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çocukların kitap ile erken buluşmasını önemsediklerini söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliğimizde 3-6 yaş arası yaklaşık yüz çocuğumuz hayatlarında ilk kez kütüphane ile tanıştı. Onların heyecanı ve mutluluğuna paha biçilemez. İnşallah ülkemizin geleceği olan miniklerimizin hayatında kitabın ve okumanın yeri ayrı olacak” diye konuştu.