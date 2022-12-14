Yunusemre'de miniklere ağız ve diş sağlığı taraması devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile hayata geçirilen Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi çerçevesinde ‘Çikolatamı az yerim, dişlerimi çok fırçalarım' sloganıyla ilçedeki kreş ve anaokullarında ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşmasına, korunmasına yönelik eğitimlerine bu yıl da devam ediyor. Proje çerçevesinde anaokulunda eğitim göre 95 öğrenciye yönelik yapılan eğitimde Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Bu tür projelerle çocuklara küçük yaşta hijyen alışkanlığını edindirmek istediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin bu eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini söyledi. Eğitim ve diş taramasının ardından çocuklara diş fırçası ve macunu hediye edildi.