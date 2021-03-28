Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı

Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde Yunusemre Belediyespor, Manisaspor, Manisa Futbol Kulübü, Altay, Akhisar Yıldırımspor ve Şehitler İlköğretim Okul Kulübü U10 takımları arasında baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Futbol etkinliği yapıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Spor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Koordinatörü Etem Salih Aytaç ile etkinliğe katılan takımları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildi. Sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerini vurgulayan Başkan Çerçi, tüm takımlara başarılar diledi.