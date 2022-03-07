Yunusemre'de on binlerce kadın bu kurslarla sosyalleşti

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde açtığı hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında hanımların hem yeni hobiler edinmesini hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. İlçede açılan 13 hanım lokali ve meslek edindirme kursunda iğne oyasından, ahşap boyamaya, okuma yazmadan Kuran-ı Kerim öğrenmeye, el sanatlarından spora kadar onlarca farklı eğitimin ve aktivitenin yer aldığı kurslardan bugüne kadar yaklaşık 40 bin kadın faydalandı. Hanım lokallerinde kurs gören kadınların küçük çocukları da burada uzman eğitmenler eşliğinde güzel vakit geçiriyor.

Hanım Lokalleri ile hizmeti vatandaşların ayağına götürdüklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şehir imar edilirken nesillerin ihmal edilmemesinin öneminin altını çizdi. Kadınlara yönelik yapılan her projeye öncü olmaktan da mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Çerçi, “Unutmayalım toplumun temeli aile, ailenin temeli ise anne, yani kadındır” dedi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizin 13 farklı noktasında hayata geçirdiğimiz hanım lokallerimiz ile onlarca kursta yaklaşık 40 bin kadın vatandaşlarımızın kendilerini geliştirmesine, ev ekonomilerine katkı sağlamasına destek veriyoruz. Biliyoruz ki mutlu kadın, mutlu aile demektir. Ve mutlu ailelerde yetişen çocuklar da ülkemizin daha aydınlık günlere kavuşmasının önünü açacaktır” diye konuştu.