Yunusemre'de ot biçme çalışmaları devam ediyor

Halkın ulaşımını kolaylaştırmak ve trafikte görüş mesafesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde kaldırımlar ve yol kenarlarında ot temizleme çalışması yapıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin farklı mahallelerinde bulunan bağlantı yolları, kaldırımlar ve çevrede bulunan yabani otları temizliyor. Sürücülerin seyahat esnasında görüş mesafelerini rahatlatmak için kaldırımların temizlik, ot biçme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ulaşımı kolaylaştırmak için diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.