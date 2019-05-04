Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan mahallelerde arazi yollarını düzenliyor. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarına imkan tanıyan belediye ekipleri, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarını düzenliyor. 5 mahallede yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için arazi yollarını düzenliyoruz. Çalışmalar kapsamında Yağcılar, Şamar, Bağyolu, Bostanlar ve Avdal mahallelerinde ova yolu yapımı gerçekleştiriyor. İhtiyaç olan mahallelerimizde de program dahilinde düzenleme yapacağız” dedi.