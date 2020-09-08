Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde arazi yollarını düzenliyor. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan belediye ekipleri, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için arazi yollarını düzenliyoruz. İhtiyaç olan mahallelerimizde de program dahilinde düzenleme çalışmalarımız sürecek” dedi.