İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi, üreticilerin tarla ve bağlarına rahat ulaşabilmesi için ova yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde arazi yollarını düzenliyor. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan belediye ekipleri, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için arazi yollarını düzenliyoruz. İhtiyaç olan mahallelerimizde de program dahilinde düzenleme çalışmalarımız sürecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.