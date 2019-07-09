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Yunusemre'de oyun parkları onarılıyor

Yunusemre Belediyesi, 14 kırsal mahallede park ve çocuk oyun grubunun bakım ve onarımını yaptı.


Kırsal mahallelerdeki park ve çocuk oyun gruplarının bakımını ihmal etmeyen Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde bulunan 15 mahallede park ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Üçpınar, Sarma, Asmacık, Süngüllü, Pınarköy, Sakallı, Demirci, Uzunlar, Mollasüleymanlı, Karayağcıhacılar, Davutlar, Karakılınçlı, Karakoca ve Sümbültepe mahallelerinde bakım ve onarım çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmasıyla özellikle çocukları sevindirdi. Park ve yeşil alanların bakımının devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının 240 bin vatandaşın güzel bir şehirde yaşamaları için hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.

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