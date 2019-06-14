Yunusemre'de özel öğrenciler belgelerini aldı

Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında açılan kurslarda eğitim gören özel öğrencilere kurs bitirme belgeleri takdim edildi.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte faaliyete geçirdikleri proje kapsamında eğitim alan öğrenciler gerçekleştirilen tören ile sertifikalarını aldı. Törene İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Şimşek, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir, müdür yardımları, veliler ve öğrenciler katıldı. 40 öğrencinin belge aldığı törende pasta kesimi gerçekleştirilerek davul ve müzik eşliğinde halk oyunları oynandı. Törende ayrıca öğrencilerin eğitim ve öğretim yılı içerisinde yaptıkları el sanatları ve resim çalışmaları da sergilendi.