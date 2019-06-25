Yunusemre'de park ve bahçeler düzenleniyor

İlçedeki parklarda çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Belediyesi, ilçede yeşillendirme çalışmalarına da devam ediyor. Yaz aylarında çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın parklarımızda keyifli vakit geçirmesi için mesai harcıyoruz. Bu kapsamda park ve bahçelerde, mesire alanlarında ve meydanlarımızda ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve çimlendirme çalışmaları yapıyor. Belirli program dahilinde bu çalışmalarımız devam edecek.”