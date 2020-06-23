Yunusemre'de parkların bakımı yapılıyor

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan toplam 863 bin metrekare alanı kaplayan yeşil alan, park ve bahçelerin bakımlarını yapıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Vatandaşlarımızın yaz aylarında yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerimizde bakım çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız yeşil alanlarımız ve parklarımızı maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek kullanmaları.” dedi.