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Yunusemre'de parkların bakımı yapılıyor

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan parkların bakımı düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor.


Parklarda budama çalışmalarını tamamlayan Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güzel bir Yunusemre'de spor yapabilmesi için rutin aralıklarla parkların temizliğini yapıyor. Kış aylarında yoğunlaşan bakım çalışmaları ile ilçe genelindeki parkları bahara hazırlanıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Zor bir yılı geride bıraktık. Bizler de korona virüs nedeniyle evlerinde kalan halkımızın bu fedakarlığına müteşekkiriz. Salgının seyrinin azalması ile vatandaşlarımızın temiz ve güzel parklarlarımızda vakit geçirmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatıyla bizler de ilçemizdeki vatandaşlarımızın nezih ortamlarda yaşaması için parklarımızın bakımlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

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