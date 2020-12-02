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Yunusemre'de pazar yerlerinin günleri değişti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle kurulacak semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle kurulacak semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesi sonrası semt pazarlarının günleri de değişti. Alınan kararlar doğrultusunda bazı günlerde pazaryerlerinde tek-çift uygulamasına da gidildi.


Alınan karar doğrultusunda Yunusemre ilçesinde; pazartesi günü Karaköy Pazarı, salı günü Millet Çarşısı Sebze-Meyve, Sosyete Pazarı, çarşamba günü Horozköy Pazarı, perşembe günü Muradiye Sebze ve Meyve Pazarı, cuma günü Muradiye Tuhafiye Pazarı, cuma günü Laleli Sebze Meyve ve Tuhafiye Pazarı kurulacak.

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