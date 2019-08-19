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Yunusemre'de son dönem yüzme kursu başlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yaz spor okullarında en fazla ilgiyi gören kurs olan yüzme kursunun sonuncusu 20 Ağustos Salı günü başlayacak ve 6 Eylül’de sona erecek.

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yaz spor okullarında en fazla ilgiyi gören kurs olan yüzme kursunun sonuncusu 20 Ağustos Salı günü başlayacak ve 6 Eylül'de sona erecek.


Yunusemre Belediyesi'nin su sporlarıyla ilgilenen öğrencilerin hem yüzme öğrenmesi hem de güzel vakit geçirmeleri için açtıkları yüzme kurslarında son dönem başlıyor. 5-13 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen kurs, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. İlk 3 dönem yaklaşık bin 200 öğrenci yüzmeyi öğrenirken; 4. dönem kursu 6 Eylül Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin beğenisini kazanan kursun son bölümünde yaklaşık 120 öğrenci daha yüzmeyi öğrenecek.

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