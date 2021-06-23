Yunusemre'de tenis kursları başladı

Çocukların yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için Kurslar Öncü Sitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 9.00- 11.00 ve 18.00- 21.00 saatleri arasında antrenör Beytullah Solmaz eşliğinde yapılıyor. Tenis Kurslarına başvurmak isteyen veliler Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirler. Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, "Tüm tenis severleri kursumuza bekliyoruz” sözleriyle veli ve çocukları spor yapmaya davet etti.