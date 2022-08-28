İhlas Haber Ajansı

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Yunusemre'de tiyatrocular yetişecek

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, yapıcı drama eğitimi ile yeni sezona başlıyor.

8-10, 11-13, 14-17 yaş gruplarına yönelik düzenlenecek kurs için kayıtlar başladı. Kayıtlar, 9 Eylül Cuma günü sona erecek.


Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurulan Yunusemre Kent Tiyatrosu, ücretsiz olarak drama eğitimi verecek. Kayıt yaptırmak isteyenlerin Yunusemre Belediyesi binasında bulunan Yunusemre Kent Tiyatrosu'na gelerek kayıt yaptırabilecek. Bilgi almak isteyen vatandaşların ise 0539 724 55 39 numaralı telefonu arayarak bilgi sahibi olabileceği öğrenildi.

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