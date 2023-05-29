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Yunusemre'de Valorant heyecanı sona erdi

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla düzenlenen E-Spor Valorant Gençlik Turnuvası, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen E-Spor Valorant Gençlik Turnuvası, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.


Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor tarafından organize edilen E-Spor Valorant Gençlik Turnuvası'nda dereceye giren takımlar belli oldu. 115 sporcunun katıldığı turnuva sonunda Mamacıta birinci, Sana Söz ikinci, Osmancalı Muhtarlığı üçüncü oldu. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Taner Çiçek, yoğun ilgiye sahne olan turnuvayı ziyaret ederek gençlere başarılar diledi. Turnuvada dereceye giren takımlara belirlenen ödüller ise önümüzdeki günlerde Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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