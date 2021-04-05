Yunusemre'de wushu kung fu branşına sporcu kaydı yapılacak

Çocukları bu spor dalına ilgi duyan veliler, Gediz Kapalı Spor Salonu'nda kayıt için başvurabilir.

Pandemi döneminde 11 spor branşı ile antrenmanlarını devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübü, wushu kung fu takımına altyapıda sporcu kaydı yapacak. Kontenjanın sınırlı sayıda olduğunu dile getiren takım antrenörü Yusuf Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı wushu kungfu takımı için 2016 - 2015 - 2014 doğumlu sınırlı sayıda sporcu kayıt edeceğiz. Kayıtlar için velilerimizi Gediz Kapalı Spor Salonuna bekliyoruz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederim” dedi.