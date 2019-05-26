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Yunusemre'de Wushu-Kung Fu kursu başlıyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında yaz Wushu-Kung-Fu kursu başlıyor.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında yaz Wushu-Kung-Fu kursu başlıyor.


Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kurslarında kayıtlar alınmaya başladı. 2000 - 2012 doğumlu sporculara yönelik yaz wushu -Kung Fu kursu düzenleyecek olan Yunusemre Belediyespor, kayıtları almaya başladı. Belediye bahçesindeki stanta veya kulüp spor odasına başvurarak kayıt yaptırılabilecek. Kurs hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların belediyenin 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak da kayıtlara ilişkin bilgi alabilecekleri bildirildi. Kursların, haftanın 4 günü 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Gediz Spor Salonunda gerçekleştirileceği açıklandı.

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