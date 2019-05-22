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Yunusemre'de yaz voleybol kursu başlıyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla 2005-2012 doğumlu sporculara yönelik yaz voleybol kursu düzenleyecek.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2005-2012 doğumlu sporculara yönelik yaz voleybol kursu düzenleyecek. Haftanın 3 günü gerçekleştirilecek kurslar 17 Haziran'da başlayacak.


Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kurslarının startını verdi. 2005 -2012 doğumlu sporculara yönelik yaz voleybol kursu düzenleyecek olan Yunusemre Belediyespor, kayıtları almaya başladı. Kurslar salı, çarşamba, perşembe günleri Olimpik Havuz Spor Salonunda saat 10.00 - 11.00 ve 11.00 - 12.00 saatleri arasında 2 seans olarak düzenlenecek. Veliler, nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesinde kurulan standa başvurarak kayıt yaptırabilir. Veliler 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak da kurslara ilişkin bilgi sahibi olabilir.

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