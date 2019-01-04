Yunusemre'de yılın ilk meclisi yapıldı

Yunusemre Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. 2 oturum halinde Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı öncesi meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2019'un Yunusemre için yatırım yılı olacağını söyledi. 22 maddenin görüşüldüğü toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Komisyona; Arif Alkan, Gürkan Koyuncu, Necip Denktaş, Mehmet Güzgülü ve Hüseyin Köroğlu seçildi.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Atatürk Mahallesi'nin bir kısmının Barbaros Mahallesi'ne bağlanması talebiydi. Talebi incelediklerini belirten Başkan Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2 konut adasının bulunduğu bir alan. Burada yaşayan vatandaşlarımız doğusu ve batısıyla birlikte her iki adanın da Barbaros Mahallesi'ne katılmasını istiyorlar. Arada geniş tarlalar var. İnsanların muhtarlıkta işi olduğunda o tarlalardan geçip Atatürk Mahallesi'nin merkezine geliyorlar. Buradaki insanlar “Komşuluğumuz, işlerimiz hep burada. Çocuklarımız Barbaros'ta okuyor. Neden Atatürk Mahallesi'nde görülüyoruz?” diyor. Meclisten yardım istiyorlar. İnceledik, vatandaşımızla da görüştük. Şahsım adına bu talebin uygun olduğu kanaatindeyim” diye konuştu. Yapılanın oylamanın ardından vatandaşların talebi oy çokluğu ile meclisten geçti.

Akgedik Mahallesi'nde mülkiyeti Toplu Konut İdaresi'ne ait 177 nolu parsel taşınmaz üzerinde hak sahibi olan vatandaşların tapu sorununu 176 nolu parsel üzerinde uygulanan yöntemle çözülmesine ilişkin madde de meclis gündemine geldi. Söz konusu alanda 13 vatandaşın mağduriyet yaşadığını anlatan Belediye Başkanı Çerçi, “Akgedik'te 4 yıldır çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Burası 1.5 milyon metrekare bir alan. 1 milyon 250 bin metrekarelik bir alanı TOKİ'ye, 250 bin metrekarelik bir alanı da belediyeye ait. Hepsi plan dahilinde. O günden bu yana plan iki kez revize edildi. Bugünlere geldik. 18 uygulaması da tamamlandı. Şu anda mahallede yaşayan vatandaşlarımızın tapuları çıkmak üzere. Mahallelimize verdiğimiz tapu sözünü yerine getireceğiz. TOKİ idaresinde olan 177 nolu parsel var. Bu parselde 12 ya da 13 vatandaşımız işgalci konumunda bulunuyor. Bir de mahallenin yer aldığı yaklaşık 160 hak sahibinin bulunduğu 176 nolu belediyeye ait parsel var. Yeni tapular çıktığında vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi oturacağız enkaz bedeli üzerinden takas anlaşması yapacağız. Fakat 177 nolu parsel bize ait olmadığı için oradaki hak sahipleri sıkıntı yaşayacak. O parselde kalan vatandaşları mağdur etmemek için 176 nolu parselden yer verecek, bunun karşılığını da TOKİ'den isteyeceksiniz. Bunun için de meclis kararı almamız gerekiyor. Bu kararın ardından vatandaşımızla takas yapacağız, ardından TOKİ'den yer talep edeceğiz. Bu yolu izlersek işgalci konumda olan vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Konu hakkında söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de “Burada yaşayan vatandaşlarımıza bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. MHP grubu olarak vatandaşımızın lehine olan, onların sorununu çözebilmek adına atılacak adımlara destek vermeye hazırız” derken; CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı da sıkıntının aşılması için destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Meclis maddeyi görüşmek üzere oturuma ara verdi. 2. Oturumda oy birliği ile geçen madde sonrasında konuşan Başkan Çerçi, “Bizim arazimizden vatandaşlarımıza bir yer vereceğiz. TOKİ'den de bunun karşılığını talep edeceğiz. Vereceğimiz karar talep etme yetkisi. TOKİ'ye bu yetki ile gitmemiz gerekiyor. Yunusemre Belediyesi Akgedik için çalışıyor” diye konuştu. Meclis, Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nı 5 Şubat Salı Günü 17.30'da yapmayı kararlaştırdı.