Yunusemre'de yılın son meclisi toplandı

Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 18 madde görüşüldü. Vefat eden MHP'li meclis üyesinin yerine Haldun Oluç gelirken; Başkan Çerçi yeni meclis üyesine başarılar diledi. Toplantıda, meclis üyeleri enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla 2019 yılında verilecek olan hizmetlerin 2018 yılı tarifesi üzerinden yapılmasını kararlaştırıldı. Meclisin gündem maddelerinden bir de kardeş devlet Azerbaycan'dı. Azerbaycan'ın 100. yılı dolayısıyla ilçedeki bir parka Azerbaycan Kardeşlik Parkı isminin verilmesini kararlaştıran meclis; geçtiğimiz aylarda yaşamını kaybeden Belediye Meclis Üyesi Bahri Küçükoğulları'nın ismini de Akgedik Yunuskent'te ana caddelerden birine verilmesini oy birliği ile kabul etti. Ocak Ayı Meclis Toplantısının 3 Ocak Perşembe günü saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.