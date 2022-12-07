Yunusemre'de yılın son meclisi toplandı

Yunusemre'de yılın son meclis toplantısı, Belediye Başkanvekili M. Arif Alkan başkanlığında yapıldı.

Yunusemre Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanvekili M. Arif Alkan başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen toplantıda 25 madde görüşülürken; meclis Yenimahalle'de yapılması planlanan cami ve müştemilat binası için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye protokol yapma yetkisi verdi. Mecliste, Karakoca Mahallesi'nde Eko Turizm Alanı faaliyeti yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinde ilgili yönetmelik gereğince karara bağlanması talebi de gündeme geldi. Madde görüşülmek üzere oy çokluğuyla İmar Komisyonu'na sevk edildi. Ocak ayı meclis toplantısının 3 Ocak Salı günü yapılması kararlaştırıldı.